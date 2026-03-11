Il teatro come strumento di educazione e di consapevolezza. A Quarona un corso per ogni fascia di età: dai bimbi più piccoli agli adulti.

Inizia lunedì prossimo, 16 marzo, un laboratorio di educazione alla teatralità che si terrà nei locali dell’asilo “Zuccone” di Quarona, in via Marconi 2. Non si tratta di un semplice corso di teatro, bensì di un ciclo di otto incontri dove il tema della teatralità viene proposto nel suo aspetto educativo, in funzione di uno sviluppo consapevole e armonico dell’individuo. L’educazione all’atto espressivo diventa strumento di crescita.

A tenere questi incontri sarà Alessio Calì, educatore alla teatralità e psicomotricista. «L’idea è quella di utilizzare il teatro non come “performance” ma come esperienza che aiuta l’educazione – spiega -. O meglio, l’autoeducazione. Si tratta di occasioni per riflettere su di sé e sperimentare una situazione di movimento e condivisione. E’ un laboratorio nel quale ci si muove parecchio, dove la gestione della corporeità ha un ruolo molto significativo».

Otto incontri per tutte le età

Si tratta in tutto di otto incontri, sempre di lunedì, con inizio il 16 marzo. Il corso viene calibrato in base all’età. Più precisamente, c’è un ciclo di incontri per i bambini in età da scuola d’infanzia (dalle 16.30 alle 17.30), un altro per bambini della scuola primaria (dalle 17.30 alle 18.30), un terzo ciclo di incontri per ragazzi (18.30-19.30) e un quarto per gli adulti (dalle 20.30 alle 22).

«E’ stato necessario suddividere il ciclo di incontri in varia fasce di età perché ovviamente ci sono bisogni diversi. Per i bambini tutto è esperienza, e si punta soprattutto a educare alle prime emozioni. Invece con l’adulto si lavora molto anche sulle relazioni, sulla condivisione dell’esperienza, sull’educazione dell’espressività corporea».

Mancano momenti di condivisione

Alessio Calì è originario di Vergiate, in provincia di Varese, esperto in educazione alla teatralità e psicomotricista specializzato in laboratori di improvvisazione, clownerie, ed educazione alla teatralità. «Lo spunto per questo ciclo di incontri – spiega – mi è arrivato da una psicoterapeuta che lavora in zona, e che mi spiegava che si avverte una carenza di spazi e momenti di confronto e condivisione, soprattutto tra gli adulti».

Per informazioni ci si può rivolgere direttamente ad Alessio al numero 347.936.7725 oppure via mail all’indirizzo alessio.cali.eduteatro@gmail.com.

