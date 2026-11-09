Borgosesia, tegole a rischio caduta: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica 8 novembre a Borgosesia, dove alcune tegole pericolanti hanno reso necessario un sopralluogo per mettere in sicurezza un edificio. L’allarme è scattato intorno alle 16 in via XX Settembre. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Varallo, chiamata a intervenire per eliminare il rischio legato alla copertura.

La situazione richiedeva particolare attenzione per la possibilità che alcuni elementi del tetto potessero staccarsi e cadere. I vigili del fuoco hanno quindi predisposto le operazioni necessarie per raggiungere la zona interessata. L’obiettivo era prevenire eventuali conseguenze per le persone e riportare l’area in condizioni di sicurezza. Non sono state precisate le cause del problema.

Una piattaforma aerea per raggiungere la copertura

Per effettuare l’intervento, i vigili del fuoco hanno utilizzato una piattaforma aerea, che ha consentito agli operatori di raggiungere la parte alta dell’edificio. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto alle operazioni di messa in sicurezza. Il lavoro si è concentrato sugli elementi pericolanti del tetto, che avevano reso necessario l’intervento dei soccorritori.

L’impiego della piattaforma ha permesso di operare in quota, evitando di dover raggiungere la copertura con altri sistemi. Si tratta di un mezzo utilizzato frequentemente dai vigili del fuoco quando occorre intervenire su tetti, cornicioni e parti esterne degli edifici. Le operazioni hanno consentito di mettere in sicurezza la zona, scongiurando il pericolo segnalato.

Nessun ferito, sul posto anche i carabinieri

Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze per le persone. Non risultano infatti feriti in seguito all’accaduto, come confermato dalle informazioni diffuse sull’intervento. In via XX Settembre, oltre ai vigili del fuoco provenienti da Varallo, sono arrivati anche i carabinieri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali provvedimenti riguardanti l’edificio.

L’episodio richiama l’attenzione sui rischi che possono derivare da tegole e altri elementi delle coperture non più stabili. Situazioni che richiedono verifiche e interventi tempestivi, soprattutto quando possono interessare gli spazi sottostanti. A Borgosesia la segnalazione ha portato all’intervento dei soccorritori, che hanno provveduto a eliminare la situazione di pericolo senza che si registrassero feriti.

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