Monterosa Ski, la neve chiama: aperture e prezzi dell’inverno 2026-2027

Il comprensorio Monterosa Ski si prepara a riaprire sabato 28 novembre 2026, con gli impianti che collegano Alagna Valsesia, Gressoney e Champoluc. La stagione invernale dovrebbe proseguire fino a domenica 11 aprile 2027, compatibilmente con il meteo e le condizioni della neve. Il conto alla rovescia per gli sciatori è iniziato e le prime informazioni riguardano anche il costo degli skipass.

Per l’Alpe di Mera il calendario sarà diverso: l’apertura di piste e impianti è prevista per sabato 26 dicembre 2026, mentre la chiusura è fissata a lunedì 29 marzo 2027, sempre neve permettendo. Due calendari da tenere presenti per organizzarsi tra il grande comprensorio delle tre valli e la stazione raggiungibile da Scopello, particolarmente frequentata dalle famiglie valsesiane.

Skipass giornalieri: quanto costa sciare quest’anno

La novità più importante riguarda il prezzo dei biglietti per sciare. Nel Monterosa Ski il giornaliero adotta una tariffa dinamica, con prezzi compresi fra 40 e 71 euro, che cambiano in base alla data scelta e all’anticipo della prenotazione. La regola è semplice: comprare prima può consentire un risparmio, soprattutto nelle giornate più richieste della stagione.

L’acquisto sul sito ufficiale resta più conveniente della biglietteria, dove per il Monterosa Ski si pagano 5 euro in più a biglietto. La tariffazione dinamica arriva anche all’Alpe di Mera, con giornalieri da 28 a 48 euro e un supplemento di 2 euro alle casse. Per chi vuole tutelarsi dagli imprevisti è inoltre proposta l’opzione Cancellation Protection, secondo le condizioni previste.

Gli stagionali Monterosa Ski: prezzi fino a 1.060 euro

Chi pensa di trascorrere molti giorni sulla neve può scegliere lo stagionale Monterosa Ski, valido nel comprensorio delle tre valli e nelle stazioni satellite. Il costo per gli adulti è di 1.060 euro; scende a 933 euro per i senior e a 848 euro per gli young under 24. È una formula pensata per chi desidera evitare di acquistare ogni volta il singolo giornaliero.

Per gli under 16 lo stagionale costa 742 euro, mentre per i bambini under 8 la tariffa è di 265 euro, azzerata con l’acquisto contestuale di un pass adulto, senior o young. L’impianto per Indren non è incluso nell’abbonamento ordinario: serve la formula Freeride Paradise o un’integrazione giornaliera da 8 euro. È prevista anche l’iniziativa Ski Découverte, con sei giornate nel comprensorio svizzero 4 Vallées.

Alpe di Mera, gli abbonamenti e i vantaggi per chi scia spesso

Per l’Alpe di Mera lo stagionale adulto costa 700 euro. Il listino prevede poi 644 euro per i senior e 595 per gli young, mentre i ragazzi under 16 pagano 525 euro. Per i bambini under 8 il prezzo è di 120 euro, ma il pass diventa gratuito se acquistato insieme a quello di un adulto. Le formule permettono di scegliere in base all’età e alla frequenza sulle piste.

C’è anche un vantaggio che allarga le possibilità di utilizzo: lo stagionale Mera consente di sciare nel comprensorio Monterosa Ski 3 Valli prima del 26 dicembre e dopo il 29 marzo, fino alla conclusione della stagione, con esclusione dell’impianto per Indren. Una possibilità interessante soprattutto per chi vuole iniziare a sciare a novembre e proseguire anche dopo la chiusura degli impianti valsesiani.

Le promozioni per famiglie e le giornate a prezzo speciale

Fra le offerte dell’Alpe di Mera spicca la Promo Midweek, prevista nei mercoledì e giovedì dal 13 al 29 gennaio 2027: il giornaliero sarà proposto a 28 euro. Per le famiglie sono previsti sconti dedicati online: almeno due adulti con un junior o young possono ottenere il 15% di riduzione sulle quote adulti e il 10% su quelle dei ragazzi.

Durante le vacanze di Natale e il periodo di Carnevale saranno inoltre disponibili skipass plurigiornalieri a prezzo fisso, con formule da 10 o 15 giorni consecutivi secondo il periodo. Programmare in anticipo può ridurre la spesa, soprattutto quando si organizza una settimana bianca o si vuole trascorrere più tempo sulla neve senza acquistare ogni giorno un nuovo biglietto.

Telecabina Scopello-Mera e agevolazioni per i residenti

Per chi sale all’Alpe di Mera senza sciare sono previsti anche biglietti di andata e ritorno sulla telecabina Scopello-Mera, a partire da 15 euro per gli adulti e 10 per i junior, con 2 euro aggiuntivi in biglietteria. Le corse serali richiedono invece un titolo separato, non compreso nello stagionale: 20 euro per gli adulti, 10 per gli young e 5 per i baby.

Rimangono infine le agevolazioni dedicate ai residenti nei Comuni dell’Unione montana Valsesia, per le quali è prevista una tessera annuale da 5 euro e una procedura specifica. Prima di partire conviene controllare impianti e condizioni, oltre a verificare sul sito ufficiale eventuali variazioni di prezzi, aperture e disponibilità: il calendario resta legato all’andamento dell’inverno.

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