Torna la luce a Borgosesia dopo l’esposto contro Enel

La denuncia contro Enel annunciata dal sindaco di Borgosesia ha sortito subito l’effetto sperato. «Dopo la pubblicazione sui giornali del nostro comunicato relativo all’intenzione di chiedere l’intervento dell’Autorità di pubblica sicurezza per avere risposta alle molteplici segnalazioni inviate, già l’1 novembre il responsabile di area dell’Enel è stato in città ed ha provveduto a rescindere il contratto con la ditta inadempiente – spiega il sindaco –. E quella subentrata ha immediatamente iniziato ad operare per risolvere i tanti problemi segnalati».

«Ora mi ha chiamato il responsabile annunciandomi che entro domenica provvederanno ad effettuare tutte le riparazioni richieste. Ero certo che l’esposto avrebbe sortito l’effetto desiderato – osserva Fabrizio Bonaccio – ma addirittura non c’è stato nemmeno bisogno di farlo: è bastato annunciarlo, per far sì che finalmente l’Enel intervenisse precipitosamente».

I problemi segnalati

Le segnalazioni del Comune hanno riguardato problematiche in corso Vercelli, piazza Mazzini e piazza don Ravelli. La preoccupazione è che, oltre alla brutta immagine del centro cittadino, il buio potesse avere effetti negativi sulla sicurezza stradale e rischi di favorire la microcriminalità

