Traffico in tilt a Borgosesia, code per la chiusura di Bettole

Lunghe code, tempi di percorrenza raddoppiati e automobilisti esasperati, soprattutto nelle ore di punta. È questo lo scenario che si è presentato ieri a Borgosesia, giovedì luglio, a seguito della chiusura temporanea del tratto stradale di Bettole, interessato dai lavori di rifacimento dell’asfalto. La modifica alla viabilità ha inevitabilmente concentrato il traffico sugli itinerari alternativi, provocando imbottigliamenti e rallentamenti.

Le maggiori criticità si sono registrate lungo corso Vercelli, sulla sponda destra del Sesia e nei collegamenti verso Bornate e Serravalle. In diversi momenti della giornata gli automobilisti hanno impiegato anche decine di minuti per percorrere pochi chilometri, con ripercussioni sugli spostamenti casa-lavoro e sulle attività commerciali.

Sui social proteste, ironia e inviti alla pazienza

Il malcontento si è riversato rapidamente sui social, dove decine di cittadini hanno raccontato la propria esperienza. C’è chi ha scritto di aver impiegato «mezz’ora da casa mia a quella dei miei, in fondo a corso Vercelli, e altri venti minuti al ritorno», mentre altri hanno segnalato code praticamente ovunque, sia in ingresso sia in uscita da Borgosesia.

Non sono mancati racconti particolarmente significativi. Un automobilista ha spiegato di aver impiegato circa mezz’ora per raggiungere la rotonda della Filanda partendo dall’inizio di via Vittorio Veneto, aggiungendo con ironia: «Roba che neppure a Manhattan». Altri hanno evidenziato i disagi lavorativi causati dai ritardi di clienti e fornitori, mentre qualcuno ha individuato nell’itinerario attraverso Aranco e Serravalle l’unica alternativa realmente percorribile per lasciare la città.

Opinioni divise sull’organizzazione dei lavori

Accanto alle proteste non sono mancati commenti di segno opposto. Diversi cittadini hanno infatti ricordato che il rifacimento dell’asfalto nel tratto di Bettole era ormai indispensabile, viste le condizioni della carreggiata, e che la chiusura era stata comunicata con anticipo.

Altri, invece, hanno criticato soprattutto la programmazione dell’intervento. Secondo alcuni residenti sarebbe stato preferibile attendere la conclusione di altri cantieri cittadini, come quello di via Vittorio Veneto, oppure concentrare i lavori nel mese di agosto, quando il traffico è generalmente più contenuto per la chiusura di molte attività produttive.

L’intervento a Bettole: si spera in una riapertura rapida

La chiusura della strada di Bettole è stata disposta per consentire il ripristino definitivo dell’asfaltatura nel tratto che attraversa la frazione. «Abbiamo optato per la soluzione drastica di interrompere completamente il traffico in modo da risolvere il problema in tempi brevi e in modo, ci auguriamo, definitivo» aveva spiegato l’assessore alla viabilità, Paolo Urban.

Lo stesso Urban aveva però anche precisato che il calendario indicato rappresenta il tempo massimo previsto: se il cantiere procederà senza inconvenienti, la riapertura potrebbe avvenire già nella giornata di sabato.

Foto da Facebook

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook