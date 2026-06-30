Strada di Bettole chiusa per tre giorni: cambia la viabilità in ingresso e uscita da Borgosesia

Da giovedì 2 luglio alle ore 8 sarà completamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada di Bettole, una delle principali vie di ingresso e uscita da Borgosesia. Il provvedimento è stato disposto per consentire il ripristino definitivo dell’asfaltatura nel tratto che attraversa la frazione. La circolazione sarà deviata lungo la direttrice di Serravalle fino al termine dei lavori.

L’intervento, annunciato dall’amministrazione comunale, rappresenta la conclusione delle opere già avviate nei mesi scorsi, quando lungo lo stesso tratto era stato istituito il senso unico alternato per consentire le lavorazioni preliminari. Ora si passa alla fase finale, con la posa del nuovo manto stradale che richiede la chiusura totale della carreggiata per garantire tempi rapidi e maggiore sicurezza.

Chiusura fino a tre giorni, ma si punta a riaprire prima

L’assessore alla viabilità Paolo Urban ha spiegato le ragioni della scelta: «Nelle giornate di giovedì 2 luglio, venerdì 3 luglio e presumibilmente anche sabato 4 luglio il tratto sarà chiuso completamente al traffico per consentire lo svolgersi dei lavori in modo rapido e coordinato tra le diverse imprese che si occupano dei ripristini».

L’amministratore aggiunge: «Abbiamo optato per la soluzione drastica di interrompere completamente il traffico in modo da risolvere il problema in tempi brevi e in modo, ci auguriamo, definitivo». Lo stesso Urban precisa inoltre che il calendario indicato rappresenta il tempo massimo previsto: se il cantiere procederà senza inconvenienti, la riapertura potrebbe avvenire già nella giornata di sabato.

Le informazioni principali per gli automobilisti:

chiusura dalle ore 8 di giovedì 2 luglio;

strada chiusa in entrambe le direzioni;

deviazione obbligatoria lungo Serravalle;

durata prevista fino a sabato 4 luglio, salvo conclusione anticipata dei lavori.

Disagi inevitabili, ma l’obiettivo è una strada completamente rinnovata

La strada di Bettole costituisce uno dei collegamenti più utilizzati per raggiungere Borgosesia dall’area novarese, e la sua temporanea chiusura comporterà inevitabili rallentamenti, soprattutto negli orari di maggiore traffico. Per questo il Comune invita automobilisti e pendolari a programmare con anticipo gli spostamenti e a seguire la segnaletica predisposta lungo i percorsi alternativi.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione della rete stradale cittadina. Parallelamente, infatti, sono in corso anche i lavori di asfaltatura in via Vittorio Veneto, altra importante arteria della città.

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