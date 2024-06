Trofeo Resegotti, 500 ragazzi si sfidano nelle gare di atletica. LE FOTO

Trofeo Resegotti, 500 ragazzi si sfidano nelle gare di atletica. Riuniti a Borgosesia gli alunni delle scuole medie del circondario.

La scorsa settimana circa cinquecento studenti delle scuole medie valsesiane si sono dati appuntamento alla pista di atletica di San Secondo per disputate le prove di atletica del “Trofeo Federico Resegotti”, giunto alla diciannovesima edizione.

Hanno preso parte alle gare ragazzi delle scuole di Borgosesia, Quarona, Varallo, Valduggia, Balmuccia, Serravalle. Per tutta la mattina si sono confrontati in una atmosfera di agonismo e condivisione nelle diverse specialità dell’atletica, con le corse di velocità e di resistenza, il lancio del vortex, il getto del peso, il salto in alto e in lungo.

La prima edizione del “Resegotti” risale al 2001. Sospesa durante gli anni dell’emergenza Covid, è tornata dallo scorso anno. La manifestazione sportiva viene annualmente proposta dalla Fondazione intitolata al benefattore valsesiano Federico Resegotti, che nelle sue volontà testamentarie lasciò fondi per realizzare iniziative culturali e sportive indirizzate a favorire la crescita e la formazione delle giovani generazioni.

Da ricordare che oltre al trofeo sportivo, la Fondazione cura anche la consegna di annuali borse di studio.

Un incontro di coetanei

Suddivisi per età e specialità, i giovani si sono dunque confrontati nelle diverse gare. «Anche quest’anno è stata un’edizione importante, sentita, condivisa – commenta il presidente della Fondazione, Francesco Senatore -, e anche di verifica per alcune innovazioni apportate lo scorso anno per rendere coloro che attendono sugli spalti più partecipi di cosa avviene in pista».

«Oltre all’aspetto sportivo, l’iniziativa si pone soprattutto come occasione di incontro con coetanei di diverse realtà scolastiche, di confronto sano, di partecipazione a un momento di socializzazione, che consoliderà sentimenti di amicizia, di vicinanza e di appartenenza tra adolescenti, nel ricordo di chi ha voluto lasciare qualcosa alle future generazioni».

Un’iniziativa unica in zona

Il “trofeo Resegotti” resta una proposta sportiva unica su tutto il territorio provinciale: «Pur nell’agonismo che i ragazzi mettono nelle varie specialità – evidenzia Senatore -, la manifestazione si caratterizza da sempre come occasione non di selezione dei migliori, ma soprattutto come momento unico di partecipazione aperta a tutti, in particolar modo a chi non pratica abitualmente attività sportiva. La gare devono vedere tutti protagonisti allo stesso modo, al di là del risultato. Questo è lo spirito che vogliamo trasmettere agli studenti, che devono cogliere e utilizzare questa opportunità di aggregazione».

