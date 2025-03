Ultima sfilata a Borgosesia: si assegnano Palio e Minipalio. Oggi pomeriggio ultimo atto della sfida tra i rioni, in attesa del gran finale con il Mercu Scurot.

Ultima sfilata a Borgosesia: si assegnano Palio e Minipalio

A Borghosesia come ogni anno cresce l’attesa per l’assegnazione del Palio del carnevale 2025. Nel pomeriggio di oggi, domenica 2 marzo, è in programma la terza e ultima sfilata, al termine della quale si conoscerà il nome del rione che si aggiudicherà lo stendardo simbolo del carnevale cittadino. Saranno inoltre assegnati il Minipalio per le mascherate a piedi e il premio intitolato a Giacomo Baldo, omaggio all’artista e decoratore che fu vice presidente del comitato, che designa la miglior colorazione e resa scenografica.

Ancora poche ore e ci sarà quindi il responso per l’assegnazione al comitato rionale che ha portato in piazza la creazione più originale e meritevole. A contendersi il Palio riservato ai costruttori dei carri sono in gara Bettole con “Non ci resta più un cavolo”, Cravo con “Re-involution. La natura si ribella”, Fornace con “Libertà”, Mola Mai con “Vola via”, Montrigone con “Boom! La guerra dei colori”, Valbusaga con “Hostaria Ultima Cena”. Per le mascherate a piedi, sfida ristretta tra Agnona con “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore”, E.le.Menti dal Borg con “I’m migrazione”, Tiratardi con “Lavoriamo per la tradizione”.

Un sostegno per la Lega tumori

Durante la sfilata (ingresso sempre gratuito) sarà possibile sostenere la Lilt con una raccolta fondi attraverso la vendita di mimose e l’iniziativa “Sventola la bandiera, addobba ‘l Bôrg” per acquistare la riproduzione della storica bandiera del Carnevale.

Il carnevale del Borgo chiuderà poi in bellezza nella giornata di mercoledì con uno degli eventi più caratteristi e suggestivi di tutto il Piemonte: il Mercu Scurot, l’ironico giorno del funerale del Peru, che sarà poi concluso dal rogo della maschera.

