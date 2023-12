Un gol in fuorigioco condanna il Borgo alla terza sconfitta. Battuti dalla Lavagnese, adesso i granata sono penultimi in classifica.

Era uno scontro con una diretta concorrente che cerca di sollevarsi dalla parte bassa della classifica. Ma il Borgo calcio è tornato dalla Liguria senza punti (è la terza sconfitta consecutiva) e con il rammarico di aver perso a seguito di una clamorosa svista della terna arbitrale.

Una gara molto attenta

Nella gara contro la Lavagnese il primo tempo regala qualche spunto in più, ma non c’è nessuna vera parata da parte dei portieri. La ripresa si sviluppa soprattutto a centrocampo e con le difese ad avere la meglio. Poi al 38’ Lombardi scatta in fuorigioco di oltre un metro e insacca con l’arbitro a convalidare. Nel recupero Sanguineti chiude i giochi.

E adesso i granata sono penultimi in classifica, seguito solo dal Pont Arnad.

