In pensione il dottor Farsoni: a Valduggia 1500 persone senza medico. Le persone “scoperte” dovranno rivolgersi agli ambulatori distrettuali.

Dopo 37 anni di servizio è andato in pensione nei giorni scorsi Paolo Farsoni, medico di base a Valduggia. Seguiva l’ambulatorio anche a Borgosesia. E con il pensionamento del medico, si apre fatalmente il problema per gli assistiti: si tratta più di 1500 persone che dovranno affidarsi a un altro professionista.

Al momento non è stato individuato alcun sostituto, e chi resta senza medico di fiducia potrà per il momento rivolgersi agli ambulatori distrettuali avviati dall’Asl sul territorio. Uno dei quali sarà attivato direttamente a Valduggia a breve.

Un medico stimato e disponibile

Il dottor Farsoni ha seguito per 37 anni i cittadini di Valduggia e frazioni. Medico stimato e preparato, si è fatto apprezzare per la premura e l’attenzione riservata ai suoi assistiti. Qualità che sintetizza il sindaco Luca Chiara nel suo saluto. «Dobbiamo ringraziare il nostro medico per la professionalità e la passione messe a disposizione dei valduggesi in tutti questi anni».

Con la stima verso il medico che si avvia alla pensione, in paese c’è però ora il problema (in questi mesi comune a molti paesi) del “vuoto” per tanti cittadini: «Abbiamo avuto diversi contatti, ma al momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta positiva – spiega il primo cittadino -. Non troviamo medici disposti a lavorare a Valduggia. Nell’attesa, ci si dovrà affidare all’ambulatorio distrettuale con gli operatori di guardia medica».

Rivolgersi agli ambulatori

Gli assistiti del dottor Farsoni possono recarsi al Cup di Borgosesia o sul sito Salute Piemonte per verificare la disponibilità di altri medici di famiglia della zona.

Qualora non vi siano disponibilità gradite gli assistiti rimarranno senza un medico assegnato e si potranno rivolgere a qualsiasi ambulatorio distrettuale della zona. Gli orari degli ambulatori per il mese di ottobre verranno affissi appena disponibili nelle bacheche dell’ambulatorio del dottor Farsoni, dell’ambulatorio comunale di Valduggia e della farmacia valduggese.

Si attende l’attivazione di un ambulatorio in paese

Al momento tutti gli ambulatori distrettuali all’interno dell’Asl di Vercelli sono a disposizione anche per gli abitanti di Valduggia.

«Come amministrazione comunale, per andare incontro ai cittadini in questo delicato momento di passaggio, abbiamo preso accordi con il dottor Farsoni per la concessione in comodato d’uso gratuito del suo ambulatorio – conferma Chiara -. L’Asl ha dato disponibilità di mandare le guardie mediche per coprire i turni all’ambulatorio distrettuale, in date e orari che sono in via di definizione».Per avere delucidazioni sulla situazione i valduggesi possono fare riferimento al sindaco contattandolo al numero 327.0383.558.

