A Valduggia nasce il circuito per le automobiline radiocomandate. VIDEO

A Valduggia nasce il circuito per le automobiline radiocomandate. Il tracciato è ricavato su un’area attigua al campo sportivo. A occuparsi della gestione è l’associazione Rc Curva Secca.

Lavori in corso per la pista per le auto radiocomandate: Valduggia sta per diventare un punto di riferimento per gli appassionati di questo hobby. La pista viene ricavata su un’area attigua al campo sportivo del paese. A occuparsene sono i componenti dell’associazione Rc Curva Secca, che con la creazione di un luogo idoneo all’attività, il primo in Valsesia, si pongono l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi che abitano in zona.

Il Comune di Valduggia aveva aperto un bando di gara per l’affidamento in gestione del campetto annesso al campo da calcio, in modo da recuperare l’area e mantenerla in funzione: «Stavamo cercando un luogo idoneo dove poterci dedicare alla nostra passione e per farla conoscere – spiega Albero Dipietro, presidente dell’Rc Curvasecca -. Siamo venuti a conoscenza di questa opportunità e abbiamo risposto al bando».

Al lavoro per sistemare il circuito

Una volta aggiudicata la gestione, i soci del gruppo direttivo si sono messi al lavoro per attrezzare la pista e renderla idonea. Il circuito si sviluppa per una lunghezza di 140 metri. Da un paio di mesi stanno eseguendo gli interventi necessari.

«Non abbiamo voluto perdere nemmeno un minuto, siamo talmente contenti di avere trovato un posto adatto che abbiamo subito iniziato con i lavori – prosegue Dipietro -. Siamo a buon punto: abbiamo già sistemato il fondo, posato una nuova recinzione e un nuovo cancello, sistemato i cordoli e realizzato un palco per controllare la guida delle macchine. I prossimi interventi riguarderanno la realizzazione di un’area box e la posa di tavoli».

Si punta ad aprire in primavera

Ancora non si conoscono i tempi di conclusione dei lavori e dell’inaugurazione della pista, tuttavia le premesse sono molto positive: «Contiamo di riuscire a completare tutto e rendere la pista praticabile per il mese di aprile – auspica il responsabile di Rc Curvasecca -. Con l’arrivo dei mesi più caldi sicuramente saranno in molti gli appassionati di auto radicomandate che verranno a Valduggia. Sarà un impianto comodo per gli appassionati anche perché in zona non ne esistono altre, quella più vicina si trova a Pratrivero».

