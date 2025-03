Valduggia piange Elena Maiolo, pensionata ritrovata nei boschi senza vita. La donna si era allontanata da casa sabato sera, poi non aveva più dato notizie.

Valduggia piange Elena Maiolo, pensionata ritrovata nei boschi senza vita

Sconcerto a Valduggia e dintorni per la tragedia accaduta a Elena Maiolo, pensionata di 77 anni residente nella frazione Crabia. Un piccolo nucleo di case quasi circondate da aziende metalmeccaniche. E’ da lì che sabato sera la donna si è allontanata dopo cena, inoltrandosi nei boschi.

Preoccupati perché non si era più vista e perché non era possibile mettersi in contatto con lei, già in tarda serata era partito l’allarme da parte dei familiari. E le operazione di ricerca erano partite subito, già nelle notte tra sabato e domenica.

Una giornata di ricerche

Le ricerche si sono svolte in collaborazione tra vari enti, tra cui vigili del fuoco, personale del Seccorso alpino della Guardia di finanza, carabinieri, operatori sanitiari e del Soccorso alpino. Tra i mezzi impegnati nelle ricerche anche un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Varese, che ha sorvolato a lungo la zona del Fenera nella giornata di ieri, domenica 23 marzo. In azione anche un cane molecolare del nucleo cinofili dei vigili del fuoco del Comando di Torino e il nucleo Direzione regionale Piemonte specializzato nei droni.

Insomma, una vera task che per ore ha perlustrato in lungo e in largo tutta la zona, senza però riuscire a trovare tracce della pensionata.

Il ritrovamento del corpo senza vita

Alla fine è stato un passante che poco prima delle 18 ha casualmente notato il corpo in fondo a un canalone: la donna aveva camminato fino alla zona del Cesolo, già nel comune di Borgosesia, peraltro abbastanza vicino a Crabia.

Il corpo di Elena è stato affidato ai sanitari e alle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Probabilmente la donna è stata sorpresa dall’oscurità ed è finita nel dirupo. In ogni caso le indagini sulla dinamica della disgrazia sono in corso.



