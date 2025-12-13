Valduggia ricorda Fausto Surcis, corista della “San Bonifacio”. «La bella voce di basso che dava solennità alle celebrazioni».

Valduggia ricorda Fausto Surcis, corista della “San Bonifacio”

La Corale San Bonifacio di frazione Zuccaro, a Valduggia, ricorda Fausto Surcis. L’uomo aveva 93 anni e abitava a Borgosesia. Era sposato con Elda Facchin, per anni titolare di un negozio di biancheria in città. Surcis faceva parte della corale parrocchiale della frazione valduggese e gli amici della “San Bonifacio” lo ricordano con uno scritto affettuoso.

«Caro Fausto, sei arrivato qui, nella nostra terra a Borgosesia, dopo aver conosciuto Elda nel lontano 1962 alla “Sagra del mandorlo in fiore” di Agrigento, partecipando al concorso dei Gruppi folkloristici. Tu facevi parte del gruppo di Cagliari, tua città di origine, Elda di quello di Borgosesia».

«Tra le due compagini è subito nata una forte amicizia e specialmente con Elda, Gianpiero, Nanda e Guido. Amicizia che si è sempre più consolidata, tanto che dopo qualche anno hai sposato Elda trasferendoti qui definitivamente e, come disse Dante “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse”, nel tuo caso “galeotto” fu il concorso di Agrigento».

L’impegno per la corale

«La tua grande passione per il canto, ti ha portato ad accettare con entusiasmo la proposta di far parte della Corale di Zuccaro e, con la tua bella voce di basso, hai contribuito a rendere più solenni le funzioni nella nostra bella chiesa. Eri una persona per bene, gentile e onesta. Sei rimasto accanto alla tua Elda per tantissimi anni e anche noi amici della corale abbiamo potuto apprezzare le tue qualità».

«Ora, dopo poco più di un mese di distanza, hai raggiunto il tuo amico fraterno Gianpiero e con tutti gli altri componenti della corale che ci hanno già lasciato, continuerai a cantare le lodi che hai sempre eseguito con tanta passione e grazia. Ciao Fausto».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook