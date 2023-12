Vento scoperchia la palazzina Enel al rondò di Borgosesia. LE FOTO

Vento scoperchia la palazzina Enel al rondò di Borgosesia. Raffiche violente nella notte, devono intervenire i vigili del fuoco con un’autoscala.

Vento scoperchia la palazzina Enel al rondò di Borgosesia

Le raffiche di Fohen della scorsa notte hanno fatto danni anche in zona. Il vento ha infatti smosso una parte della copertura della palazzina Enel che si trova al Rondò di Borgosesia, a poche decine di metri dalla rotonda per Bornate e per Crevacuore.

Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco e la polizia locale. Alcuni operatori sono saliti fino al tetto utilizzando un’autoscala, a quasi venti metri da terra. E si sono messi al lavoro per sistenare la copertura. Nel frattempo la strada intorno alla palazzina è stata transennata per ovvi motivi di sicurezza.

Anche in altre zone le raffiche di Fohen hanno provocato danni. Il rischio di vento intenso prosegue ancora per buona parte della giornata di oggi, venerdì 22 dicembre.

Foto Drone Adventures