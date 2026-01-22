“Vota la coppia”: il gioco dedicato al carnevale di Borgo

“Vota la coppia”: un gioco dedicato al carnevale di Borgosesia. In città sono numerose le maschere “marito e moglie” che hanno fatto la storia dei rioni e dei gruppi. Con Notizia Oggi un’iniziativa per valorizzarle.

“Vota la coppia”: un gioco dedicato al carnevale di Borgosesia

E’ partita “Vota la coppia”, un’iniziativa che Notizia Oggi dedica al Carnevale di Borgosesia. E che è finalizzata a valorizzare, attraverso una gara di simpatia, le tradizioni dei rioni e dei gruppi cittadini.

Come è ben noto, in città ci sono parecchie coppie di maschere dalle radici più o meno storiche: la coppia più conosciuta è ovviamente quella formata da Peru e Gin, ma ci sono anche, per fare solo qualche esempio, il Tulu e la Marianin, il Pestapauta e la Paciocca, il Senatur e la Senatrice, il Butareu e la Butarola, e tanti altri. Sono appunto le coppie marito-moglie che rappresentano i rioni e i gruppi mascherati di Borgosesia. Alcuni personaggi sono recenti, altri hanno tradizioni antiche, tutti concorrono ad arricchire il carnevale cittadino.

Una gara di simpatia: votate la vostra coppia preferita

Ebbene, “Vota la coppia” vuole appunto mettere in gara questi personaggi per farli emergere, per farli scoprire, per valorizzarli, per farli conoscere un po’ più da vicino. Sul tagliando che trovate d’ora in avanti in prima pagina potete indicare quale è secondo voi la coppia più simpatica, quella a cui siete più affezionati, quella che meglio vi rappresenta.

Il coupon va poi imbucato in una delle urne che abbiamo collocato in giro per Borgo, così da agevolare la votazione. Sono il Silmo caffè in piazza Mazzini, il bar “Con sapore” alla Conad, il Bareddu Numero 2 in regione Cesolo e il Caffè Valsesiana in viale Varallo.

Quando vengono pubblicate le classifiche

Tali coupon verranno raccolti tre volte, il 2, il 9 e il 16 febbraio. Sulle edizioni di Notizia Oggi del 5 e 12 febbraio appariranno le classifiche aggiornate, su quella del 19 febbraio la classifica finale. Sono previsti premi per le prime tre coppie classificate, ma ovviamente il premio è soprattutto l’affetto della gente che si può raccogliere attraverso i tagliandi. Ciascuno può compilare, ritagliare e imbucare anche più tagliandi.

Possono quindi essere votate le coppie caratteristiche dei rioni o dei gruppi che in qualche modo partecipano alla festa di carnevale.

Puntualizziamo solo, per evitare equivoci, che questo gioco è del tutto autonomo rispetto ai premi “ufficiali” del Comitato Carnevale messi in palio per le sfilate. Saranno considerati validi solo i tagliandi originali cartacei: non valgono fotocopie o coupon inviati per mail o WhatsApp.

