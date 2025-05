Sono 70 i lavoratori Zegna Baruffa che arriveranno a Borgosesia. Oggi sono parte del polo di Lessona. I sindacati: l’azienda si faccia carico dei trasporti.

Si svela il piano di Zegna Baruffa per lo stabilimento di Borgosesia, la storica Manifattura Lane. La riorganizzazione della filatura pettinata punta a rafforzare qui la leadership produttiva con lo spostamento di 70 persone dal polo di Lessona entro novembre 2025. Il piano, già condiviso con le parti sociali, fa seguito a un precedente spostamento di impianti e reparti avvenuto lo scorso anno.

L’obiettivo dichiarato dell’azienda è quello di ottimizzare la sinergia tra le unità produttive e concentrare le lavorazioni più pregiate – in particolare i filati pettinati a marchio Botto Poala – nella sede storica di Borgosesia. I reparti di preparazione e filatura dei filati fini e misti saranno quindi integrati con quelli già attivi a Borgosesia, rendendo la struttura un polo centrale per l’intera produzione.

«Questo trasferimento ci permetterà di potenziare l’efficienza produttiva e rafforzare la nostra presenza nel segmento di alta gamma del filato per maglieria industriale», ha spiegato l’azienda in una nota. Il progetto prevede anche un rinnovamento del parco macchinari Compact e si svolgerà progressivamente da giugno a novembre 2025.

Il nodo sindacale: trasporti, tempi e qualità della vita

Nonostante gli intenti industriali, il piano ha sollevato forti preoccupazioni tra i sindacati e i lavoratori. Cgil, Cisl e Uil, attivamente coinvolti nei tavoli di confronto con l’azienda, chiedono garanzie chiare.

Copertura totale degli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti durante la fase di transizione

Servizi di trasporto collettivo a carico dell’azienda per evitare costi e disagi a chi dovrà percorrere molti chilometri ogni giorno

Tempistiche realistiche e condivise, che tengano conto delle esigenze delle famiglie e dei turni di lavor

«Ci sono operai e operaie che dovranno spostarsi dalla Valle Elvo alla Valsesia su strade difficili, con turni che iniziano alle 6 del mattino», denuncia Filippo Sasso, segretario della Filctem-Cgil di Biella.

Lessona non chiude, ma cambia ruolo

L’azienda ha precisato che lo stabilimento di Lessona non verrà chiuso, ma cambierà funzione: ospiterà il centro di campioneria e prototipia, un reparto strategico per la collaborazione con maglifici e brand della moda. Il prossimo incontro tra le parti è previsto per il 26 maggio, occasione in cui i sindacati auspicano risposte concrete alle richieste avanzate nelle scorse settimane.

