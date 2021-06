A Portula emporio solidale preso di mira dai vandali: una finestra rotta e lo scaffale sfondato.

Ancora vandali all’Emporio solidale di Portula

Una finestra rotta e uno scaffale sfondato. È l’atto vandalico subito dall’Emporio della solidarietà di Granero a Portula. A denunciare è lo stesso responsabile, Massimo Platini. «Il nostro Emporio della Solidarietà di frazione Granero ha subito in una delle scorse notti la visita di un gruppo di persone che è entrato forzando una finestra e sfondando uno scaffale».

Eppure non è la prima volta che succede. Continua Platini, sul suo profilo facebook. «Non è il primo atto contro la nostra struttura, infatti la “perdita” di uno stendino nuovo appena acquistato, la “scomparsa” di qualche prodotto alimentare, la “foratura” di uno pneumatico dell’auto di don Carlo in quattro punti, l’abbandonare bottiglie vuote di birra e pieni di mozziconi di sigarette sui nostri davanzali sono spunti di riflessione».

Sporta denuncia

«Mi viene spontaneo scrivere come siano imbecilli le persone che prendono di mira un servizio alla comunità, come sia sbagliato vincere la noia entrando nei locali che noi volontari cerchiamo di mettere sempre in ordine per soddisfare le esigenze dei nostri fruitori». Platini presenterà denuncia ai carabinieri.

