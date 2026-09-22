Accoltella l’ex compagna e poi scappa. Drammatica vicenda l’altro giorno a Bognanco nel Verbano Cusio Ossola.

Accoltella l’ex: dramma nel Vco

Protagonista della vicenda è una 29enne che è stata ferita all’addome. L’aggressore è il suo ex di 44 anni.

LEGGI ANCHE: Era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale: arrestato a Valdilana

La dinamica è sempre la stessa: i due avevano da poco interrotto la relazione, lui non accettava la situazione e ha ferito lei. Ferita, la donna è comunque riuscita a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia di Domodossola e la 29enne è stata portata in ospedale.

L’ex è poi fuggito dopo l’aggressione ma è stato fermato nel Novarese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook