Acquisti online con la carta di credito della collega: denunciata una 34enne

Acquisti online con la carta di credito della collega

Alcuni giorni fa, controllando il suo estratto conto, un’impiegata 55enne di Vercelli ha notato un acquisto online su Amazon che non ricordava. Dopo aver chiesto in famiglia se qualcuno avesse usato la sua carta di credito, ha sporto denuncia contro ignoti in caserma.

Denunciata una 34enne

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, dopo le indagini i militari hanno accertato che era stato acquistato un cellulare del valore di 233 euro. Questo, però, non era stato recapitato alla denunciante, ma a una 34enne di Vercelli.

Era una sua collega

I carabinieri hanno quindi convocato la vittima in caserma per spiegarle la situazione. Qui ha scoperto che la malfattrice era una sua collega di lavoro, che si era impossessata della sua carta di credito. Probabilmente la 34enne ha approfittato di un momento in cui la borsa era incustodita all’interno di un armadietto dello spogliatoio dell’ufficio. La 34enne è stata denunciata per indebito utilizzo di carta di credito alla Procura della Repubblica di Vercelli.

