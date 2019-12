Agli arresti domiciliari esce a prendere la frutta e scatta l’arresto

Agli arresti domiciliari era uscito a prendere la frutta, questa la giustificazione data ai carabinieri che lo hanno arrestato.

Agli arresti domiciliari

I carabinieri della compagnia di Vercelli hanno arrestato un 24 enne albanese per evasione. Il ragazzo da pochi giorni era stato arrestato e messo in regime di detenzione domiciliare a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino poiché doveva scontare una condanna ad 1 anno e nove mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di rapina commessa nel mese di novembre 2017 a Vercelli ai danni di una cittadina cinese. Nei giorni scorsi una pattuglia si era portata a casa dell’uomo per verificare che fosse ai domiciliari ma non c’era. Quando l’hanno trovato si è giustificato dicendo che era uscito a prendere la frutta.