Agricoltore 60enne muore schiacciato dal suo trattore nel Cuneese. L’incidente nel bosco di noccioli che aveva in affitto.

Ennesimo tragico incidente sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Nel corso della giornata di giovedì 30 settembre, Pierluigi Pesci, agricoltore di 60 anni, è morto schiacciato dal suo trattore mentre si trovava in un bosco di noccioli che aveva in affitto a Roddi.

La vittima era residente nell’albese, a Sommariva Perno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Alba e i sanitari del 118 che però non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’agricoltore.

Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell’Asl che indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo stava operando a bordo del proprio trattore quando, per ragioni in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato, investendolo.

Da inizio anno 29 vittime sul lavoro in Piemonte

Il 60enne Pierluigi Pesci è la 29esima vittima che ha perso la vita sui luoghi di lavoro in Piemonte da inizio anno. Di queste ben dieci sono i casi di agricoltori deceduti per dinamiche simili a quella di Pesci.

