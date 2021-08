Alagna, si perdono in montagna e per errore telefonano al bar

Alagna, si perdono in montagna e chiedono aiuto al bar. I due escursionisti recuperati a Cimalegna da Soccorso alpino e Guardia di Finanza.

Si perdono in montagna e per errore telefonano al bar

Disavventura la sera di venerdì 27 agosto per due escursionisti originari del Veneto di ritorno dalla Capanna Margherita. Pensavano di aver chiamato le guide alpine di Alagna, invece avevano fatto il numero del Caffè delle guide di Alagna, il noto locale in centro paese.

I gestori del locale hanno capito che i due uomini dall’altro capo del telefono erano in difficoltà e disorientati. Così hanno cercato di tranquillizzarli e di raccogliere più informazioni possibili per poi avvisare i soccorsi. I due erano rimasti bloccati a Cimalegna nei pressi dello strapiombo del Pen d’Olen.

I soccorsi

La richiesta di aiuto arrivata al Soccorso alpino e alla Guardia di finanza di Riva Valdobbia è stata quindi abbastanza anomala. Il piano di emergenza è stato però organizzato velocemente, coinvolgendo tredici persone. Tra questi gli uomini del Soccorso alpino, finanzieri e operai degli impianti di risalita della società Monterosa 2000.

Difficile localizzare gli escursionisti

Non era possibile rimettersi in contatto con i due uomini che erano in difficoltà, visto che sull’apparecchio chiamato non c’era il tasto richiama. I finanzieri, con l’aiuto di Telecom, hanno dovuto seguire un’altra strada per cercare di ricontattare i due escursionisti.

In quota intanto i soccorritori hanno seguito due piste diverse, un gruppo salendo e l’altro scendendo dal Passo dei Salati. A causa della gran nebbia e del buio sono stati utilizzati i termo binocoli e il vecchio sistema di chiamare a gran voce. Le grida sono state sentite dagli escursionisti che hanno risposto, ma sempre a causa di buio ed eco non sono stati localizzati con precisione.

È stato poi grazie ai telefonini, per fortuna rimasti sempre accesi, che sono stati individuati gli escursionisti, recuperati e portati ad Alagna in jeep, concludendo l’intervento ormai in tarda serata.

