Alcool sul fuoco: tre persone gravemente ustionate

Alcool sul fuoco: tre casi in pochi giorni al Centro Grandi Ustionati del Cto di Torino, che lancia l’allarme.

Alcool sul fuoco

Tre persone sono state ricoverate al Centro Grandi Ustionati del Cto di Torino negli ultimi cinque giorni dopo avere attizzato il fuoco con alcool. Due di loro sono in prognosi riservata. il caso più grave riguarda un paziente di Carrù, che rischia la vita. Il secondo, originario di San Giorgio Canavese, è in via di miglioramento, mentre il terzo, da Bagnolo Piemonte, ha riportato lesioni meno gravi.

L’appello

Negli ultimi tre anni sono stati 102 i pazienti ricoverati nello stesso reparto del Cto dopo incidenti analoghi, pari al 40% dei ricoveri. Il nosocomio lancia quindi un appello ai cittadini per evitare un uso imprudente dei liquidi infiammabili, che comporta un’elevata mortalità (pari al 12%) in caso di incidenti. L’ospedale consiglia di «non tenerlo in casa per un utilizzo non consono e pericoloso, come pulizie, disinfezioni, frizioni, bruciare zecche o ramaglie, che si potrebbero fare meglio e in maggiore sicurezza con altri prodotti».