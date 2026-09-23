Auto contro il guardrail: uomo tratto in salvo. L’incidente è accaduto l’altra sera lungo la statale 34 del Lago Maggiore.

Auto contro il guardrail

Il veicolo era in direzione Verbania quando è finito sul lato destro della carreggiata. Lo schianto ha fatto ribaltare il mezzo: l’automobilista è rimasto bloccato tra le lamiere. I vigili del fuoco del Vco sono arrivati sul posto con le attrezzature e hanno tratto in salvo il malcapitato.

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Sul posto i soccorsi che hanno poi portato l’uomo in ospedale, mentre gli operatori Anas hanno messo in sicurezza il tratto coinvolto dall’incidente.

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