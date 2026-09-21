Scontro auto moto a Ponzone: 18enne in ospedale. La dinamica è ancora da chiarire, quel che è certo è che un giovane è stato trasportato all’ospedale di Borgosesia.

Scontro auto moto: ragazzino in ospedale

Sinistro sabato 19 settembre a Ponzone. L’impatto è avvenuto tra una Fiat Punto condotta da una donna e una moto Ktm condotta da un 18enne.

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Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Borgosesia per alcune escoriazioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Foto archivio

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