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Scontro auto moto a Ponzone: 18enne in ospedale

Un giovane ha riportato ferite ed è stato portato al nosocomio di Borgosesia.

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1 ora fa

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Scontro auto moto a Ponzone: 18enne in ospedale. La dinamica è ancora da chiarire, quel che è certo è che un giovane è stato trasportato all’ospedale di Borgosesia.

Scontro auto moto: ragazzino in ospedale

Sinistro sabato 19 settembre a Ponzone. L’impatto è avvenuto tra una Fiat Punto condotta da una donna e una moto Ktm condotta da un 18enne.
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Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Borgosesia per alcune escoriazioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Foto archivio

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