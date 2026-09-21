Borgosesia e dintorniCronaca
Scontro auto moto a Ponzone: 18enne in ospedale
Un giovane ha riportato ferite ed è stato portato al nosocomio di Borgosesia.
Scontro auto moto a Ponzone: 18enne in ospedale. La dinamica è ancora da chiarire, quel che è certo è che un giovane è stato trasportato all’ospedale di Borgosesia.
Scontro auto moto: ragazzino in ospedale
Sinistro sabato 19 settembre a Ponzone. L’impatto è avvenuto tra una Fiat Punto condotta da una donna e una moto Ktm condotta da un 18enne.
LEGGI ANCHE: Trattore si ribalta a Lessona, conducente esce illeso dall’incidente
Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Borgosesia per alcune escoriazioni riportate.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.
Foto archivio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Colto da raptus prende a sprangate una 12enne al parco
Attualità2 giorni fa
Dolore a Roasio: è morto il sindaco Gianmario Taraboletti
Borgosesia e dintorni3 giorni fa
Litigio con un ciclista finisce a pugni: paura per due villeggianti a Valduggia
Attualità2 giorni fa
Loro Piana inaugura nuovo stabilimento a Ghemme
Cronaca16 ore fa