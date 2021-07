Auto contro un muro: muore ragazza 25enne, ferito gravemente un 22enne. Domenica tragica sulle strade.

Due auto si scontrano e una finisce contro un muro: muore ragazza di 25 anni ferito gravemente un 22enne. Lo riporta Prima Torino: il tragico incidente è avvenuto a Bagnolo Piemonte, nel Cuneese, nella mattinata di oggi, domenica 18 luglio.

Da una prima ricostruzione, si è trattato di uno schianto frontale tra due vetture, una delle quali è poi andata ad impattare contro un muro di cinta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.

Morta una ragazza, grave un 22enne

Allertato anche l’elisoccorso partito da Cuneo che ha trasportato il 22enne in ospedale, in gravi condizioni. Nulla da fare invece per la ragazza, deceduta durante il trasporto in ospedale. Entrambi erano residenti nel Torinese.