Auto fuori strada: muore un ragazzo, ferito l’amico. Nuova tragedia della strada in Piemonte: la vittima ha solo 23 anni.

Nuovo dramma della strada in Piemonte. Questa volta è accaduto nel Cuneese, a Morozzo. Qualche seta fa un 23enneha perso la vita schiantandosi in auto con la sua Volkswagen Lupo. Si tratta di un 23enne di origine indiana, Virendrasing Rathore, che viaggiava con un connazionale di 35 anni. Come riporta il GiornaleDiAlessandria, i due giovani stavano tornando a casa quando il guidatore dell’auto ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada e si è ribaltata in un campo. I due sono stati sbalzati fuori dal l’abitacolo. Virendrasing Rathore è morto suo colpo. L’amico, è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato all’ospedale con traumi relativamente lievi.