Bimbo muore cadendo dalla finestra all’ottavo piano: tragedia a Torino.

Tragedia a Torino. Un bambino di 15 mesi è caduto da una finestra all’ottavo piano, in un palazzo del quartiere Barriera di Milano. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un terribile incidente. Il bimbo in quel momento si trovava in casa con la nonna e una zia e avrebbe raggiunto la finestra arrampicandosi su un divano.

I soccorsi

Gli operatori del 118, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per lui. È stata soccorsa anche la zia, che dopo l’incidente si è sentita male ed è dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale. Sul posto anche i carabinieri e un pubblico ministero.

Immagine di repertorio