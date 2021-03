Borgosesia trasportava carne e pesce deteriorati: 11mila euro di multa. Furgone fermato in via Vittorio Veneto dalla polizia stradale di Varallo.

Trasportava alimenti in modo molto disinvolto: pesce fresco e ortaggi conservati in modo non corretto, carne priva di bolli sanitaria e senza documento del macello, e pure in fase di scongelamento, come pure il pesce. E anziché essere riposti in appositi contenitori risultavano alla rinfusa in buste di plastica. Si è così preso una multa di circa 11mila euro un cittadino di origine cinese residente nel Milanese, fermato in via Vittorio Veneto a Borgosesia.

L’intervento della polizia stradale di Varallo

L’operazione è stata condotta dalla una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Varallo in servizio di vigilanza per il contenimento del Covid 19. E’ intervenuto personale dell’Asl servizio veterinario che ha verificato la situazione e poi si è proceduto al sequestro di tutta la merce.