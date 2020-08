Bravata tragica: il bagno notturno nel Po gli costa la vita. Dopo una serata alcolica tre amici si buttano in acqua per rinfrescarsi: uno di loro viene trascinato sotto dalla corrente.

Bravata tragica: il bagno notturno nel Po gli costa la vita

Un ragazzo di 33 anni di origini marocchine è morto annegato nel Po durante un bagno con amici. Come riporta Prima Torino, il fatto è accaduto intorno alle 2.30 di domenica 30 agosto. In tre si sono tuffati nelle acque del Po direttamente dalla passeggiata dei Murazzi. In corpo scorreva parecchio alcool, troppo per uno di loro che infatti, dopo qualche minuto, è stato trascinato sott’acqua dalla corrente. Il cadavere è stato recuperato alcune ore dopo dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

La richiesta di soccorso

I due amici superstiti, di 27 e 25 anni, anche loro originari del Marocco, che hanno chiamato i soccorsi hanno raccontato alla polizia che volevano solo fare un tuffo per rinfrescarsi, non pensando minimamente che potesse essere pericoloso.

