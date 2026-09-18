Bus rimane incastrato sotto il ponte ferroviario. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 18 settembre a Piedimulera nel Vco.

Bus rimane incastrato: disagi sulla circolazione

Un pullman a due piani è stato protagonista di un episodio particolare. Il mezzo è rimasto bloccato lungo la strada provinciale che collega Vogogna a Piedimulera, all’altezza del ponte della linea ferroviaria Novara-Domodossola.

È stato necessario l’intervento dei pompieri per mettere in sicurezza il mezzo e la Guardia di Finanza che si è occupata della viabilità e gestendo il traffico nella zona. Sembra che non ci siano feriti.

Foto Novara Today

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