CronacaFuori zona
Bus rimane incastrato sotto il ponte ferroviario
E’ accaduto a Piedimulera sulla provinciale per Vogogna, questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.
Bus rimane incastrato sotto il ponte ferroviario. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 18 settembre a Piedimulera nel Vco.
Bus rimane incastrato: disagi sulla circolazione
Un pullman a due piani è stato protagonista di un episodio particolare. Il mezzo è rimasto bloccato lungo la strada provinciale che collega Vogogna a Piedimulera, all’altezza del ponte della linea ferroviaria Novara-Domodossola.
È stato necessario l’intervento dei pompieri per mettere in sicurezza il mezzo e la Guardia di Finanza che si è occupata della viabilità e gestendo il traffico nella zona. Sembra che non ci siano feriti.
Foto Novara Today
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