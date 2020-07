Cade dalla bicicletta: pensionata trovata da alcuni passanti. Intervento dei soccorritori lungo la provinciale, forse la donna è stata urtata da un’auto.

Cade dalla bicicletta: pensionata trovata da alcuni passanti

E’ caduta da sola o è stata urtata da un’auto? Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, lungo la strada provinciale tra Vercelli e Novara. I soccorritori sono intervenuti intorno alle 17 poco dopo la curva della cascina Ranza. Una persona anziana, una donna, è stata ritrovata da alcuni passanti riversa nel campo adiacente dopo una caduta dalla bicicletta.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il personale sanitario del 118, ha prestato le prime cure del caso alla donna. Successivamente è stata trasportata in ambulanza verso l’ospedale di Vercelli. Come accennato, è ancora da stabilire se la pensionata sia stata urtata da un veicolo, ipotesi più verosimile, oppure se sia caduta da sola.

