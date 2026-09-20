CronacaFuori zona
Cade nel torrente e batte la testa: tratta in salvo dai soccorsi
Brutta vicenda per una 24enne biellese.
Cade in acqua e batte la testa: tratta in salvo dai soccorsi. La vicenda è accaduta a Sordevolo.
Cade nel torrente: tratta in salvo dai soccorsi
Una ragazza di 24 anni è caduta in acqua, riportando un trauma alla testa.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con il personale specializzato SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) unitamente al personale dal Soccorso Alpino.
Grazie alla loro collaborazione nelle operazioni, la giovane è stata individuata, messa in sicurezza e recuperata dal letto del torrente.
Trasportata in ospedale
Una volta riportata in sicurezza, la ventiquattrenne è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto per le prime medicazioni e il successivo trasporto in ospedale
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