Cadono in moto sulla A4: due centauri gravi in ospedale

Due motociclisti ricoverati in gravi condizioni all’ospedale “Maggiore” di Novara a seguito di un incidente avvenuto lungo l’autostrada A4 Torino-Milano. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 settembre. La circolazione non è stata comunque interrotta.

Dinamica ancora da stabilire

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: in ogni caso, entrambi i centauri viaggiavano in direzione Torino, quindi è probabile che si sia urtati tra di loro. Ma non si esclude che ci sia anche un altro mezzo coinvolto. Sul tratto all’altezza di Recetto sono intervenuti gli operatori del 118, oltre alla polizia stradale.

