Camion in fiamme in una galleria lungo l’autostrada A26

Traffico in tilt e code chilometriche nella serata di ieri, lunedì 8 aprile, lungo l’autostrada A26 nel tratto tra Baveno e Caprugnino. Un camion aveva preso fuoco in una delle gallerie ed è stato necessario chiudere temporaneamente il transito il direzione Genova, con il risulktato che si può facilmente immaginare.

Il camion ha preso fuoco mentre percorreva la galleria Mottarone 2: per fortuna le due persone che erano a bordo sono riuscite a fermarsi e a scendere prima che fosse troppo tardi. Inevitabilmente, subito si sono formate code di veicoli fermi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale di Autostrade per l’Italia. E’ arrivato il 118, che ha visitato le due persone a bordo del camion e le ha poi portate al pronto soccorso per accertamenti.

Intanto il transito veniva chiuso e deviato su strade laterali. In particolare, si doveva uscire a Baveno per poi proseguire sulla strada provinciale sino allo svincolo di Carpugnino, dove si poteva rientrare sulla A26 in direzione Genova.

