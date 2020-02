Cane smarrito muore sulla superstrada del Biellese: si sono concluse in modo drammatico le ricerche della giovane Musca.

Cane smarrito trovato morto

Non c’è stato il lieto fine, purtroppo, per la storia di Musca, giovane femmina di pastore biellese smarrita. Lo riporta La Nuova Provincia di Biella. L’animale si era smarrito e sul web era partito un tam tam di condivisioni dell’annuncio per ritrovarla. I suoi proprietari temevano infatti che la cagnetta potesse attraversare la superstrada nel tentativo di tornare a casa. I timori, purtroppo, si sono rivelati fondati: Musca ha perso la vita attraversando la carreggiata.

Immagine di repertorio