Cavo elettrico penzolante nella galleria della Volpe. Sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Cavo elettrico penzolante nella galleria della Volpe

Ennesimo problema nella galleria del Cossatese, dove alcuni automobilisti hanno segnalato un cavo elettrico penzolante dal soffitto. È successo nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, intorno alle ore 17.

LEGGI ANCHE: Ciclisti nella galleria di Azoglio anche se è vietato. Tragedia sfiorata

In attesa dei tecnici, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del cavo. È intervenuta anche la polizia municipale a cui è toccato il compito di regolare il traffico.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE