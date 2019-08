Ciclista caduto a Gozzano: portato in codice giallo all’ospedale. Si tratta di un pensionato che è finito a terra mentre percorreva una strada in frazione Auzate.

Ciclista caduto a Gozzano: portato in codice giallo all’ospedale

L’altro giorno un uomo sulla settantina è stato portato in ospedale dagli operatori del 118. In particolare, come riporta novaranetweek.it, i soccorritori sono intervenuti nella frazione Auzate di Gozzano per un ciclista caduto in strada. L’uomo nella caduta ha rimediato ferite da codice giallo, codice con il quale è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti.