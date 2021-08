Con l’auto sequestrata contro un muro. A bordo c’era anche il figlioletto

Con l’auto sequestrata e patente sospesa contro un muro. A bordo anche il figlioletto, fortunatamente entrambi non hanno riportato ferite.

Stava viaggiando su una vettura sottoposta a fermo amministrativo, e con la patente sospesa, quando ha impattato contro un muro. In macchina con lui anche il figlioletto di pochi anni. È accaduto qualche giorno fa in frazione Gallotto a Valle San Nicolao, nella valle di Mosso. Sul posto i carabinieri di Bioglio, che hanno fatto i rilievi del caso.

L’uomo (che ha rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico) è uscito illeso dall’incidente, così come il suo bimbo. A ogni modo, il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e violazione di sigilli per aver utilizzato l’auto sotto sequestro.

Foto di repertorio.

