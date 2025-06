Controlli in Valsesia: attività sospese e sanzioni per il lavoro nero. Sigilli a una rivendita di frutta e verdura, nei guai altri esercenti.

Controlli in Valsesia: attività sospese e sanzioni per il lavoro nero

Proseguono con rigore i controlli dei carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Vercelli, in collaborazione con la Compagnia di Borgosesia, nell’ambito di un piano di prevenzione volto a contrastare il lavoro nero e a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso delle ultime settimane, i militari hanno effettuato una serie di ispezioni presso diverse attività commerciali della zona, riscontrando varie irregolarità. Tra queste, l’impiego di manodopera straniera non regolarizzata, gravi carenze documentali e violazioni delle normative sulla sicurezza.

Attività sospese per inadempienze

Per esempio, una rivendita di frutta e verdura è stata raggiunta da un provvedimento di sospensione dell’attività. Il motivo: la mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), obbligatorio per legge. Il provvedimento, di natura amministrativa, è stato accompagnato da una prescrizione per sanare la violazione.

Situazione analoga per un salone di parrucchieri, dove due lavoratori sono risultati irregolari. Anche in questo caso, l’attività è stata inizialmente sospesa. La sospensione è stata poi revocata, a seguito dell’adozione delle misure correttive richieste: avvio della sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.

Un terzo commerciante è stato sanzionato per non aver fornito ai propri dipendenti un’adeguata formazione sui rischi connessi all’attività lavorativa.

Oltre 12mila euro di sanzioni

Nel complesso, sono state elevate ammende per circa 12.000 euro, con ulteriori sanzioni amministrative di importo superiore. L’obiettivo dell’operazione è duplice: reprimere comportamenti illeciti e prevenire incidenti sul lavoro, garantendo condizioni dignitose per tutti i lavoratori.

Le ispezioni rientrano in una strategia più ampia di contrasto all’illegalità nel mondo del lavoro, che punta a tutelare sia i diritti dei lavoratori sia la concorrenza leale tra le imprese. È importante sottolineare che, in questa fase delle indagini, i soggetti coinvolti sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

