Controlli nei locali pubblici, scoperte irregolarità anche in Valsesia. Trovato personale “in nero”, attività sospesa in tre casi su quattro.

Controlli nei locali pubblici, scoperte irregolarità anche in Valsesia

L’attività di vigilanza del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Vercelli con il supporto delle stazioni dei carabinieri della Valsesia, ha fatto emergere sul territorio una serie di violazioni relative alle norme sulla sicurezza e ai contratti di lavoro L’ultima operazione, condotta su scala provinciale, ha interessato anche alcuni esercizi della valle, dove sono emerse diverse criticità.

Nel corso dei controlli sono stati ispezionati quattro esercizi pubblici, tre dei quali sono risultati non in regola sotto vari profili. Una situazione che ha portato all’adozione di provvedimenti immediati: in tre casi è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, mentre una persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria. Ovviamente si tratta di sospensioni temporanee, che saranno revocate non appena i titolari si saranno rimessi in regola.

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Tre su otto al lavoro senza contratto

Le verifiche hanno riguardato anche la posizione dei lavoratori impiegati. Su otto persone controllate, tre sono risultate occupate senza regolare contratto, confermando la presenza di lavoro sommerso anche nel territorio valsesiano, oltre che nel resto della provincia.

Le irregolarità accertate hanno comportato sanzioni significative, tra ammende penali e multe amministrative, a fronte di violazioni che spaziano dalla sicurezza nei luoghi di lavoro alla gestione dei rapporti occupazionali.

Foto d’archivio

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