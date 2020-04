Coronavirus Piemonte: arrivati i sanitari della Brigada cubana | VIDEO

Coronavirus Piemonte: arrivati 38 sanitari della Brigada cubana.

Coronavirus Piemonte: arrivati i sanitari da Cuba

È atterrato ieri mattina, lunedì 13 aprile, all’aeroporto di Torino il Boeing 767 della Blue Panorama Airlines con a bordo 38 medici e infermieri della Brigada Henry Reeve, che il ministero della Salute di Cuba ha destinato al Piemonte per l’emergenza Coronavirus su richiesta del presidente Alberto Cirio.

Guarda il video pubblicato dal profilo twitter Piemonte Informa.

Arrivati stamattina i 38 operatori sanitari della Brigada Henry Reeve che #Cuba ha destinato al #Piemonte accogliendo la richiesta del presidente @Alberto_Cirio: "Ringrazio @lavazzagroup @specchiotempi e chi ha contribuito. E' un momento bello che deve lasciarci insegnamenti". pic.twitter.com/1g6ZIICvNi — Piemonte Informa (@PiemonteInforma) April 13, 2020

In servizio a Torino

Si tratta di epidemiologi, anestesisti, rianimatori, medici di medicina generale e infermieri specializzati in terapia intensiva e in interventi di emergenza che verranno impiegati nella nuova area sanitaria temporanea delle Ogr di Torino, il cui allestimento è in fase di ultimazione. Il volo è stato organizzato in collaborazione con la Regione e con il sostegno della fondazione Specchio dei tempi onlus e di Lavazza.

