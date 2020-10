Coprifuoco in Piemonte: da lunedì vietato uscire tra le 23 e le 5. Regione e Province si allineano con la Lombardia. Eraldo Botta: però occorre sostenere le attività economiche che vengono penalizzate.

Coprifuoco in Piemonte: da lunedì vietato uscire tra le 23 e le 5

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha incontrato tutti gli interlocutori istituzionali piemontesi. Sul tavolo, l’intesa chiesta dal ministro Roberto Speranza in ordine alla nuova ordinanza che il ministero della salute, visto l’evolversi della pandemia, ha in previsione per il Piemonte e che vedrà probabilmente la luce nel fine settimana. Il tutto ovviamente in aggiunta ai limiti già in vigore sugli orari degli esercizi commerciali.

Non si esce di notte

Coprifuoco dalle 23 alle 5 salvo casi motivati. Questa, in sintesi, la misura contenuta nell’ordinanza sulla quale ci si è confrontati. «Una misura resa purtroppo necessaria – dice il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta – dall’evoluzione dei nuovi contagi nella nostra Regione. Per questo abbiamo dato tutti il nostro parere favorevole. Personalmente ho però condizionato il mio parere all’emissione di un’analoga ordinanza, a firma del Ministro competente, che preveda un fondo a sostegno concreto di tutte le realtà economiche che saranno danneggiate dal provvedimento».

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE