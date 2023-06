Crevacuore, scontro tra un’auto e un motorino, 15enne all’ospedale. Schianto ieri mattina, intorno alle 8.

Crevacuore, scontro tra due mezzi

La dinamica della vicenda è ancora da chiarire. Stando ad una prima ricostruzione, uno dei due conducenti non ha rispettato una precedenza generando quindi il sinistro. Nell’incidente sono stati coinvolti un’autovettura alla cui guida c’era una 33enne di Valdilana, ed un motorino con a bordo un 15enne che vive in Valsessera.

Ferito il giovane

Nell’impatto il ragazzino ha riportato ferite che comunque non sono gravi. Dopo le cure del 118 giunto sul posto, il giovane è stato trasferito al pronto soccorso di Borgosesia per ulteriori accertamenti.

Ad occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri.

