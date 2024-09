Due donne si prendono a botte in coda ad uno sportello. È accaduto a Biella.

Due donne si prendono a botte mentre sono in un ufficio

Hanno iniziato a discutere sempre più animatamente accusandosi a vicenda di aver saltato la fila mentre si trovavano in coda allo sportello, fino a quando dalle parole sono passate ai fatti, azzuffandosi sotto gli occhi esterrefatti dell’impiegata dell’ufficio e degli altri clienti presenti.

E’ successo nella tarda mattinata di ieri, giovedì 19 settrmbre, a Biella, in via Lamarmora, presso la sede dell’Enel. E’ stata proprio l’impiegata a richiedere l’intervento dei carabinieri giunsti sul posto in pochi minuti.

Chi sono le protagoniste

Le due donne erano state nel frattempo portate alla calma. Si erano a loro volta procurate escoriazioni. Essendo la vicenda procedibile a querela di parte le due donne sono state rese edotte di questa possibilità. Si tratta di un 55enne residente a Occhieppo e di una 58ernne residente a Cerrione originaria della Nigeria.

