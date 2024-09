Botte alla moglie, il figlio lo allontana, ma non si ferma. Ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche, come riporta Prima Novara. E’ stato arrestato in flagranza di reato un 44enne residente a Domodossola.

Botte alla moglie, il figlio lo allontana, ma non si ferma

Sono stati alcuni vicini di casa che hanno lanciato l’allarme dopo aver sentito le urla della donna intorno alle 21.30. I carabinieri hanno raggiunto la palazzina dove hanno trovato il figlio dei coniugi che stava scappando sulle scale. Gli hanno quindi domandato il motivo della sua azione, e lui ha spiegato di aver colpito il padre per difendere la donna.

Una volta entrati nell’appartamento, gli uomini dell’Arma hanno trovato la donna a terra e l’uomo sopra di lei che le stringeva le mani al collo. Il protagonista della vicenda è stato immobilizzato. A seguire, i militari hanno tranquillizzato la donna, che, sentitasi finalmente al sicuro, ha raccontato di anni di violenze fisiche e psicologiche, mai denunciate per paura di ritorsioni nei confronti dei figli. Il motivo di tanta violenza era legato allo stato di tossicodipendenza dell’uomo e la sua necessità di reperire sempre soldi, dilapidando il patrimonio di famiglia.

Da una prima ricostruzione della vicenda, sembra che l’uomo avesse chiesto denaro alla donna. Di fronte al diniego, sarebbe scattata l’ira generata in gesti violenti. Il figlio dei due ha raccolto uno scalpello e ha colpito l’aggressore per poi tentare di scappare.

Il ritorno

Era ormai passata la mezzanotte quando, su disposizione del magistrato di turno, i carabinieri hanno notificato all’uomo, accompagnato presso gli uffici della compagnia di Domodossola, un provvedimento d’urgenza di allontanamento dalla casa familiare, ammonendolo delle conseguenze in caso non avesse rispettato le prescrizioni.

Alle 2 e mezza di notte l’uomo è stato lasciato libero. Dopo pochi minuti, l’uomo è uscito dalla caserma ha tentato di tornare nel suo appartamento. Quindi è finito in manette per violazione del provvedimento cautelare e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Domodossola in attesa della convalida.

