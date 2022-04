Due operai morti sul lavoro a poche ore l’uno dall’altro. Un 59enne precipita da un ponteggio, un 50enne schiacciato da un macchinario.

Doppia tragedia sul lavoro nella giornata di oggi, giovedì 7 aprile, in Piemonte. Ed entrambi gli incidenti sono accaduti nella provincia di Cuneo.

A Roascio un 59enneè precipitato da un ponteggio mentre era impegnato in un intervento edile su un edificio. L’uomo è caduto per almeno quattro metri, atterrando su un muretto e procurandosi lesioni gravissime. Nulla da fare per lui.

Schiacciato da un macchinario

Poco più tardi e poco lontano, un operaio di 50 anni è stato schiacciato da un macchinario in una ditta che tratta materiali da costruzione. Anche in questo caso i traumi erano troppo gravi e gli operatori sanitari non sono riusciti a salvargli la vita.

Foto d’archivio