Erickson Air Crane sarà di base a Cerrione per i prossimi due mesi.

Con l’emergenza incendi sempre più alta Erickson Air Crane è stato messo di base a Cerrione, l’elicottero dei vigili del fuoco che viene utilizzato per gli interventi negli incendi boschivi. Rimarrà nel Biellese per un paio di mesi. Cerrione sarà il punto di partenza per intervenire in tutto il Piemonte, Lombardia e Liguria.

