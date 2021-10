Forte perturbazione autunnale a inizio settimana.

Forte perturbazione autunnale

Sarà un inizio settimana caratterizzato da una forte perturbazione in Piemonte. “Colpa di una vasta ed energica circolazione depressionaria in azione sull’Europa nordoccidentale dal quale dipartirà un’intensa perturbazione”, spiegano sul sito di 3bmeteo. Deciso peggioramento del meteo in Piemonte da domani con rovesci e temporali, anche di moderata o forte intensità.

