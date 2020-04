Fugge al controllo anticovid: in auto un chilo di droga

Fugge al controllo della polizia municipale per il rispetto dei decreti contro il contagio da Coronavirus: gli agenti trovano un chilo di marijuana.

Non si è fermato all’alt imposto dalla polizia municipale a Torino, impegnata nei controlli per il rispetto dei decreti contro il Coronavirus. Allontanandosi, ha quindi gettato dal finestrino un involucro. Al suo interno, come hanno scoperto gli agenti, c’era un chilogrammo di marijuana. Il giovane, un 25enne di origine albanese, è stato arrestato. La polizia municipale, con l’unità cinofila, ha proceduto alla perquisizione dell’abitazione.

Immagine di repertorio